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反年改算帳找錯人？陳芳明：群眾應包圍國民黨

2017-04-22  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕抗議年改民眾19日於立院外大鬧，不僅阻撓還追打立委、國會助理、縣市首長與媒體。對此，政大台文所教授、作家陳芳明今表示，示威民眾若希望訴求受到重視，他們「應該包圍國民黨黨部，要求他們趕快提出對抗民進黨的年改法案」才是。

陳芳明今於臉書撰文，直指「反年改的群眾包圍立法院，已經證明是錯誤」，如果想要訴求受到重視，「就必須要有政黨在立法院裡提出法案」，意即「除非國民黨提出相對的法案」，否則無論八百壯士、公教聯盟透過暴力、和平示威，「都不可能在立法院裡發生任何作用」。

陳芳明表示，「國民黨決定不提出年金改革議案，等於是放逐他們的支持者」；他解釋，「提不出對抗民進黨的改革議案」」或「撤走自己的版本」，不只呈現出「國民黨連身為在野黨的資格也沒有」、鼓勵群眾直接對抗綠營，也無法進行討論，即使抗爭也不太可能受到立委重視。

陳芳明建議，「示威民眾應該包圍國民黨黨部，要求他們趕快提出對抗民進黨的年改法案」。否則，繼續示威下去，年金改革仍會通過，然而，「國民黨正在忙著黨內主席的選舉，即使選出新領導者，示威民眾早就被拋棄了」。

陳芳明臉書全文：

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  • 針對反年改抗爭，陳芳明今建議，「群眾應該包圍國民黨」。（資料照，記者陳逸寬攝）

    針對反年改抗爭，陳芳明今建議，「群眾應該包圍國民黨」。（資料照，記者陳逸寬攝）

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