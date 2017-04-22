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中央長照2.0經費資源 南市「飛快」爭取2.3億元

南市配合中央推動長照2.0，提報16區補助計劃。（記者洪瑞琴攝）

2017-04-22  11:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動長照2.0，立法院終於三讀通過菸稅捐調漲挹注財源，社會局表示，積極規劃「像飛得一樣快」，提報16區補助計劃，金額2億8千3百萬元，但因全國長照金額龐大，各縣市都在爭取，希望南市至少爭取6區，經費估計1億4百萬元，可望4月底有結果。

社會局表示，南市目前已完成37區A級、B級、C級單位共識會議，其中16區的ABC模式已完成整備，配合中央政策，4月即可送16區申請案，申請補助社區整體照顧模式，一個A級經費約410萬元、B級170萬元、C級124萬元，16區規劃16個A級、31個B級、133個C級，經費估計2億8322萬元。

社會局表示，積極推動長照2.0，規劃每1行政區設1個A級社區整合型服務中心、每1中學學區規劃1個B級複合型服務中心、每3個里規劃1個C級巷弄長照站，配合中央經費分配，依據長照發展區域平衡及人口需求等，排定6區優先序位為新營區、玉井區、學甲區、佳里區、麻豆區、南區。

社會局長劉淑惠表示，南市日照中心設置數已達26間，可服務780位長輩，是全國設置數量及密集度最高的城市，南市推動長照2.0重點，就是運用此最佳優勢，日照中心為辦理A級單位的基礎條件，以A級社區整合中心來帶動B級複合型服務中心及C級巷弄長照站，讓ABC各個服務點，形成緊密的網絡，開創符合地方特色的社區整體照顧模式，預估今年將完成全市37個行政區皆有日照中心，實現「一區一日照 」目標。

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  • 南市配合中央推動長照2.0，提報16區補助計劃。（記者洪瑞琴攝）

    南市配合中央推動長照2.0，提報16區補助計劃。（記者洪瑞琴攝）

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