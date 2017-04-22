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被疑大腦跟嘴巴沒連線 柯：是距離太短...

2017-04-22  11:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕響應4月23日世界閱讀日，文化部邀請多位縣市首長擔任閱讀大使，但台北市長柯文哲卻未受邀。由於柯文哲日前一連串針對香港和新加坡的發言，讓前文化部長、作家龍應台曾在臉書有所指說「對一個知識範圍特別窄而嘴巴與大腦就是不連線的人，也許真的只能哀求他多看書」。有媒體質疑是否因此讓柯未獲得邀請？柯今受訪打趣說，「不是大腦跟嘴巴沒有連線，是距離太短」，意指自己都是想到什麼就脫口而出。

柯文哲今天上午出席首屆台灣在宅醫療國際研討會後受訪，現場媒體提問未獲邀擔任閱讀大使一事，柯沒有說明原因，但談到龍應台的批評，柯文哲回說，自己大腦跟嘴巴不是沒有連線，而是距離太短。

記者要柯分享三本最近在看的書，柯坦言，現在他讀網路比較多，都是看維基百科、Youtube，就算是受邀幫忙寫序，也都是看完就忘了。

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  • 柯文哲認為自己「不是大腦跟嘴巴沒有連線，是距離太短」。（記者簡榮豐攝）

    柯文哲認為自己「不是大腦跟嘴巴沒有連線，是距離太短」。（記者簡榮豐攝）

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