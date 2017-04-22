邱毅挺柱抗小英 聲稱已引發綠營不安

邱毅透露，自從他說洪秀柱是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選後，綠營支持者就開始焦慮不安。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-22 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉剩下不到一個月的時間，競爭相當激烈，6位候選人都各有人馬擁護，前立委邱毅日前表態，力挺洪秀柱，認為洪秀柱當選連任國民黨主席，才有機會在2020年奪回政權，今上午他指出，從他公開表態支持洪秀柱開始，就引發綠營支持人士的焦慮和不安，讓他更肯定洪就是最佳黨主席。

邱毅透露，自從他說洪秀柱是最能阻止蔡英文連任的最佳黨主席人選後，綠營支持者就開始焦慮不安，他認為觀察這些人的反應，就可以知道綠營的內心。

邱毅進一步指出，當綠營信心十足時，他們的攻擊會有明顯的標的與事件。反之他們缺乏信心，恐懼焦慮時，便會做謾罵式的人身攻擊。邱毅感嘆，國民黨不了解綠營內心，往往一被罵就自亂陣腳，造成未戰先潰必敗，長期下來就成惡性循環。

邱毅分析，綠營支持者罵誰，就代表他們越怕誰，越忌憚誰，依此原則來選最佳黨主席，來拔選掛帥之戰將，就是精準正確的判斷。