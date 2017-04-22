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沒受邀當閱讀大使 柯文哲：我大腦跟嘴巴距離太短
2017-04-22 11:12
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日出席「台灣在宅醫療學會成立大會暨第一屆國際研討會」，被問到明天就是世界閱讀日，文化部邀請許多縣市首長擔任閱讀大使，但卻沒邀請柯P，是不是因為文化部前部長龍應台曾批評他嘴巴與大腦無法連線？柯文哲對此表示，他不是沒有連線，而是距離太短。
綜合媒體報導，柯文哲認為自己大腦與嘴巴的連線太短、距離太短，暗指他自己就是個心直口快的個性。有媒體也要求柯文哲推薦3本好書，但柯文哲直言他現在看YouTube和維基百科看得比書還要多。
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