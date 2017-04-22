正妹律師為反年改辯護 自爆小時候很會打架

正妹律師林妍君（右）參與國民黨主席候選人郝龍斌籌組的義務律師團，將為反年金改革、被警方鎖定有暴力行為的民眾辯護。（圖擷自郝龍斌臉書）

2017-04-22 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革的民眾在4月19日包圍立法院，不僅爆發肢體衝突，還發生追打立委和縣市首長的離譜行為，目前警方已鎖定28名涉嫌人。國民黨主席參選人郝龍斌昨日舉行記者會，宣布會召集11名律師組成義務律師團，為這些反年改的軍公教辯護，其中有「律師界林志玲」之稱的林妍君，則自爆自己小時候很會打架。

據《中評社》報導，林妍君透露，當律師是她從小到大的夢想，因為律師可以伸張正義，並期待自己未來能夠幫助更多人。她表示，為反年改民眾辯護並非因為政黨傾向等問題，而是她認為退休軍公教會到街頭抗議，代表年金改革還尚待改善。

林妍君一路從台中女中念到台大法律系畢業，她小時候經常為班上受到欺負的同學挺身而出。林妍君笑說，那時都會和男生打架，而且通常是扭打到地上，老師和同學們則都覺得她很有正義感。