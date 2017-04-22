侯友宜臉書貼影片打臉 柯P：典型選舉操作
〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市副市長侯友宜昨在臉書上，貼出台北市長柯文哲2014年受訪談及三環三線的影片，形同打臉柯文哲「印象中我沒有去講三環三線」說法。對此，柯文哲今天受訪時無奈指，他很清楚這是典型的選舉操作，但隨著選民的水準提高，有些選舉技術就會慢慢失效。
柯文哲今早出席台灣在宅醫療第一屆國際學術研討會後受訪，針對侯友宜在臉書貼影片證明柯有講三環三線的舉動，柯表示，這是很典型的選舉操作，先製造一個假新聞，再針對假新聞作評論，然後再纏住一個知名度比較高的人去炒作。
柯強調，從頭到尾沒有說反對大台北地區的軌道建設，但台北過去30年發展捷運的經驗，花了6千億卻沒有發展出軌道產業可外銷，捷運應該跟商場共構，卻只有SOGO跟捷運忠孝復興館共構一個modle，此外，以交通為導向的都市建設也失敗，例如內湖的問題就是都市計畫失敗，而不是交通問題。
柯說，軌道建設4200億的分配過程中，有兩點要注意，第一個是自償性，以前常常高估運量跟高估土地開發利益，還有一個是配合款這大家要講實話，這次中央花4200億，除非中央說每個縣市不用出錢，不然每個縣市要出配合款，「我看有些縣市的配合款根本已經超過舉債上限，真的蓋下去，地方又沒有配合款，還不是中央全部埋單。」
柯最後重申，交通建設是整合的，包括捷運、公路跟鐵路等種種，捷運只是其中一個、不是全部，但有時候捷運就變成一種迷思，「我要講的是這樣，我哪有說我反對大台北區的軌道建設，我也知道選舉快到了，每個人都開始開始變得怪怪的。」
至於侯友宜是不是醉翁之意不在酒，藉此搏版面？柯冷回，他根本沒有醉，他是有意義地在做動作，「我要是以前嘲笑新北市都是說你們那個捷運開工太多次了」，柯感慨，台灣的政治除了選舉好像沒有其他事可做，這也沒有辦法了，但他認為，隨著選民水準提高，有些選舉的技術就會慢慢沒有效了。
現場媒體追問柯，所以他認為高知識水平的選民會看破侯的手腳嗎？柯文哲呵呵笑回，「這是你講的喔！我要聲明！都是你講的喔！」
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