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狂言又一句？張花冠竟對非洲藝術家說...

嘉義縣長張花冠和非洲藝術家對談。（取自張花冠（小花）縣長臉書影片）

2017-04-22  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠日前於立院外，遭反年改民眾推擠，抱怨「我的雙峰幾乎垮掉了！」引起熱烈討論；隔天，她的臉書粉專又放上一段影片，是她遇到來自非洲布吉納法索的藝術家，學對方講「沙卡爛巴」，但「爛巴來，南巴去的，搞不懂到底在講啥」，後來才知道是「您好」的意思，敢言作風讓網友笑稱，「可以進軍演藝圈」！

「張花冠（小花）縣長」臉書粉專20日分享一段影片，是張花冠前往華山，替嘉義的文創藝術家加油打氣，意外碰上這名非洲藝術家，兩人開始在那邊雞同鴨講。從影片中可見，雙方「沙卡南巴」、「沙～卡～爛～巴」個不停，張花冠邊講邊搖頭晃腦、手勢頻頻，連粉專小編也忍不住笑稱，「爛巴來，南巴去的，旁人完全搞不懂他們到底在講啥」，後來才搞懂原來「沙卡爛巴」在當地的意思是「您好、哈囉」。

網友笑稱，「縣長若不想從政，可以進軍演藝圈；大力推薦美麗兼具氣質又有智慧的明日之星小花縣長！」也有人糾正，「縣長發音要準！」還有人大讚，「報告縣長，外交部長捨您其誰」、「前進非洲，多拉點邦交國」。

張花冠臉書粉專全文

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  • 網友笑稱，跟非洲藝術家「沙卡爛巴」個不停的嘉義縣長張花冠，將來若不從政，可進軍演藝圈。（資料照，記者黃耀徵攝）

    網友笑稱，跟非洲藝術家「沙卡爛巴」個不停的嘉義縣長張花冠，將來若不從政，可進軍演藝圈。（資料照，記者黃耀徵攝）

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