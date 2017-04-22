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挑戰「嘉義隋棠」 藍營她自嘲「松山鄧麗君」

徐巧芯自嘲「松山鄧麗君參上」。（圖取自臉書）

2017-04-22  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣府日前公布縣長張花冠年輕時的沙龍照，同黨立委莊瑞雄大讚像「奧黛莉赫本」、「隋棠」。對此前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯自嘲「松山鄧麗君參上」。

《聯合報》報導，聽聞張花冠被稱「奧黛莉赫本」、「隋棠」，徐巧芯開玩笑地說：「松山鄧麗君參上」，怎可讓嘉義「奧黛莉赫本」、「隋棠」專美於前。徐巧芯說，之所以稱自己是「松山鄧麗君」，是源自於她去香港蠟像館與鄧的蠟像拍照後，友人稱她倆很像。

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  • 嘉義縣長張花冠曾經拍攝沙龍照，穿著低胸禮服和皮靴。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣長張花冠曾經拍攝沙龍照，穿著低胸禮服和皮靴。（資料照，記者林宜樟翻攝）

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