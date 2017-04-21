吳敦義造勢 激動哥主持「超震撼」
2017-04-21 22:36
〔記者廖耀東／台中報導〕國民黨今天公佈六人連署門檻全部過關，黨主席候選人之一吳敦義，競選團隊風塵僕僕來到台中市北區莒光新城進行造勢活動。
候選人進場時，主持人的誇大動作，卻引人側目，一面介紹前副總統上台致詞，一面大力踩踏腳下的舞台，踩得震天價響，引起大家的關注。當吳上台時，忍不住稱讚他，是他所見過「最有說服力的」、「最活潑的」、「最生動的」主持人，台下選民點頭如搗蒜，紛紛表達認同感，成了這場造勢大會的亮點人物！
而這位人物，正是響噹噹的「叮噹」丁炳仁，過去曾任連戰、蕭萬長總統競選造勢晚會主持人，馬英九、吳敦義總統競選晚會主持人，長期藍營競選場合擔任主持人，也是多家公司行號的董事長及總經理。台上激動的表情與肢體動作，很難讓人聯想，他同時也是一位彬彬有禮的CEO。
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