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跳脫藍綠！前屏縣議長程清水代理屏東市長

2017-04-21  18:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市長林亞蒓因案停職，縣府今天下班前發布由國民黨籍前縣議會議長程清水派代市長，讓外界大感意外，縣府強調，因為考量到市政發展，因此超越藍綠思考，請出程清水借重其專才來推動市政。

國民黨籍屏東市長林亞蒓停職後，各方勢力紛紛爭取代理市長職務，讓縣長潘孟安相當的頭疼，在考量屏東市長任期尚餘1年7個月，決定跳脫政治思維，以和諧為要務、超越藍綠，在考量屏東市政及環境後，潘孟安決定由前屏東縣議會議長程清水出任代理市長，認為程清水在擔任2屆議長任期結束後，這幾年雖已淡出政壇，但仍關心公共議題，希望借重其過去的資歷，創造出縣市合作的全新格局，讓屏東市有更大發展，市民得到最好的照顧。

據悉，屏東市長期由國民黨執政，目前市民代表會也由國民黨掌控，加上民進黨內各方勢力都想爭取下屆參選屏東市長，潘孟安如果派出民進黨人選，恐怕在黨內及國民黨都會出現很大阻力，為了讓屏東市政能夠順利推動，並且顧慮派系平衡，才會請出資歷深厚的程清水來代理市長，化解藍綠紛爭，這個決定也讓外界大感意外。

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  • 國民黨籍前屏東縣議長程清水，將代理屏東市長一職。（資料照，記者葉永騫攝）

    國民黨籍前屏東縣議長程清水，將代理屏東市長一職。（資料照，記者葉永騫攝）

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