總統蔡英文：將讓核電廠如期退役
總統蔡英文今天環保團體代表時表示，過去這一年，新政府緊鑼密鼓展開各項改革工作，也沒有忽略環境議題的重要性，包括持續推進2025非核家園的進程，政府會在維持供電穩定的同時，讓核電廠如期退役。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕明天是一年一度世界地球日，蔡英文總統今天接見台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍等多個環保團體代表，總統表示，過去這一年，新政府緊鑼密鼓展開各項改革工作，也沒有忽略環境議題的重要性，包括持續推進2025非核家園的進程，政府會在維持供電穩定的同時，讓核電廠如期退役。
蔡總統說，政府也修正電業法來支持綠電的發展，並在前瞻基礎建設計畫中納入綠能建設，此外，行政院日前提出空氣污染防制策略，全面管控各種污染源，改善空氣品質。政府會在協助能源轉型、環境保護與產業轉型發展這些政策目標之間，取得平衡。
總統府晚間發布新聞稿表示，總統上午在接見時，對環保團體朋友們多年來致力於環保工作的努力，表示肯定與感謝。她很高興在世界地球日的前夕與長期推動環保議題的朋友們見面，這也是她去年四月時的承諾，擔任總統後每年也都會約環保團體的朋友們來見面，聽聽大家的意見與看法。
與會的環保團體代表們也針對不同的環保議題提出建言，包含現行法規對於NGO可以更為友善，希望國內對於野生動物走私加強查緝、強化現存民間象牙製品的管理制度、桃園藻礁的保育事宜、未來碳排放量的管理、行政院永續會的功能、成立主管海洋事務的部會、澎湖離島環境與生態保育、設立國家動物保護綱領，以及未來環境議題能夠與政府部門建立更直接的對話溝通管道等。
總統表示，在座的環團朋友所提出的建言，都是對政府施政的提醒，她會請相關部會列管，並且定期報告進度。她非常同意要建立好與民間團體的溝通對話的平台，將民間的聲音納入政府機關決策時的考量，讓施政能更周全，讓環保與發展能夠雙贏。
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標題：總統蔡英文：將讓核電廠如期退役
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