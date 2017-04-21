| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄連傳民宅火警 有民眾受困 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

彰化市長幫點燃彰縣長的聖火 外界這樣解讀...

2017-04-21  18:22

〔記者湯世名／彰化報導〕太湊巧！民進黨下屆彰化縣長之爭，尋求連任的縣長魏明谷遭遇彰化市長邱建富強力挑戰，兩人關係也陷入緊張，今天全國中等學校運動會的聖火，魏明谷、邱建富難得同台並一起高舉聖火小跑步，不料魏明谷手上的聖火突然熄滅，邱建富還以自己的火炬幫忙點燃，此舉被外界解讀為邱建富「接棒」的可能性相當高，但也有人認為純屬巧合。

邱建富上月在其個人臉書表態「爭取縣長提名！拜託大家支持！」還要求民進黨中央應該審慎評估「讓有實力的人」出來選，黨中央應該以民意為依歸，在勝選的大原則之下來推出人選，縣長魏明谷尋求連任面臨強力挑戰，緊接著在迎接大甲媽祖鑾轎時，與魏明谷錯開引發外界「王不見王」聯想，後來在一場國小的公開活動場合中，魏、邱2人意外同台，但全程零互動，連眼神都沒交會，氣氛異常尷尬，外界還解讀兩人關係陷入緊張。

今天下午全國中等學校運動會聖火傳遞抵達彰化市公所，魏明谷親自到市公所參加，邱建富出面迎接，全場都關注兩人的互動，不料就在眾人一起高舉火炬，準備出發跑步傳遞聖火時，魏明谷手中的聖火突然被一陣風吹熄，邱建富趕緊以手中的聖火為他助燃，旋即一起小跑步出發，途中魏明谷還不時抬頭關注手中的聖火。

兩人互動引起外界議論紛紛，有人解讀為「太玄了，這麼多人只有魏的熄滅！」還有人認為「是否意味著邱有接棒（縣長寶座）的可能性？」但也有人認為兩人相敬如賓，交談熱絡，聖火突然熄滅「純屬巧合」，外界不應做太多臆測。

廣告
  • 魏明谷（右）手中的聖火突然熄滅，邱建富（左）手中的聖火還燒得很旺盛，引起外界不同解讀。（記者湯世名攝）

    魏明谷（右）手中的聖火突然熄滅，邱建富（左）手中的聖火還燒得很旺盛，引起外界不同解讀。（記者湯世名攝）

  • 邱建富（左）以聖火幫忙將魏明谷（右）手中已熄滅的聖火點燃，引起外界不同解讀。（記者湯世名攝）

    邱建富（左）以聖火幫忙將魏明谷（右）手中已熄滅的聖火點燃，引起外界不同解讀。（記者湯世名攝）

  • 全中運聖火傳遞抵達彰化市，縣長魏明谷（右）、彰化市長邱建富（左）並肩持聖火慢跑。（記者湯世名攝）

    全中運聖火傳遞抵達彰化市，縣長魏明谷（右）、彰化市長邱建富（左）並肩持聖火慢跑。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聖火 邱建富 魏明谷
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：彰化市長幫點燃彰縣長的聖火 外界這樣解讀...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.