彰化市長幫點燃彰縣長的聖火 外界這樣解讀...
2017-04-21 18:22
〔記者湯世名／彰化報導〕太湊巧！民進黨下屆彰化縣長之爭，尋求連任的縣長魏明谷遭遇彰化市長邱建富強力挑戰，兩人關係也陷入緊張，今天全國中等學校運動會的聖火，魏明谷、邱建富難得同台並一起高舉聖火小跑步，不料魏明谷手上的聖火突然熄滅，邱建富還以自己的火炬幫忙點燃，此舉被外界解讀為邱建富「接棒」的可能性相當高，但也有人認為純屬巧合。
邱建富上月在其個人臉書表態「爭取縣長提名！拜託大家支持！」還要求民進黨中央應該審慎評估「讓有實力的人」出來選，黨中央應該以民意為依歸，在勝選的大原則之下來推出人選，縣長魏明谷尋求連任面臨強力挑戰，緊接著在迎接大甲媽祖鑾轎時，與魏明谷錯開引發外界「王不見王」聯想，後來在一場國小的公開活動場合中，魏、邱2人意外同台，但全程零互動，連眼神都沒交會，氣氛異常尷尬，外界還解讀兩人關係陷入緊張。
今天下午全國中等學校運動會聖火傳遞抵達彰化市公所，魏明谷親自到市公所參加，邱建富出面迎接，全場都關注兩人的互動，不料就在眾人一起高舉火炬，準備出發跑步傳遞聖火時，魏明谷手中的聖火突然被一陣風吹熄，邱建富趕緊以手中的聖火為他助燃，旋即一起小跑步出發，途中魏明谷還不時抬頭關注手中的聖火。
兩人互動引起外界議論紛紛，有人解讀為「太玄了，這麼多人只有魏的熄滅！」還有人認為「是否意味著邱有接棒（縣長寶座）的可能性？」但也有人認為兩人相敬如賓，交談熱絡，聖火突然熄滅「純屬巧合」，外界不應做太多臆測。
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