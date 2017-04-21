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2020若無合適人選 吳敦義：如為黨魁會挺身而出

2017-04-21  19:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨主席候選人吳敦義今天表示，一旦當選黨主席，2018地方首長選舉會公平公正提名，2020總統選舉會先徵詢黨內人才，若黨內無人，黨外人士或「某企業家」也可以考量，若真的找不到人，身為黨主席就會挺身而出。

吳敦義今天到台中市接受台中廣播知名主持人文平的專訪，對於總統蔡英文8個月的執政能力，他說只能用「奪權有術，治國無方」來形容。

他並表示，蔡英文重視台美關係，跟美國進行經貿會談時要注意美國與中國的關係，而川普是商人，要預防台灣成為美、中的籌碼。

吳敦義指出，國民黨團結不見得能翻身，現在又四分五裂，如何對抗？不團結絕無任何生機，現階段選黨主席出現的紛擾，有人為了選舉傷害對方，但已傷害到黨，吃東西牙齒也會咬到舌頭，但吃完東西就完成了，因此只是過程。

面對外界質疑他選黨主席也要選總統，吳敦義表示，他曾任國民黨秘書長，當時所提名的各候選人，各界都不會有任何意見，因此，他當選黨主席後，在2018年縣市長的九合一選舉，會精益求精，會如同他任黨秘書長一樣，公平公正的提名，讓地方縣市首長及縣市議員席次多拿回一點。

至於總統選舉，吳敦義表示，會從黨內遍尋各方面意見，找一個品德操守很好，學養很好，過去工作經歷受肯定，最終要考量對中華民國忠貞不移，未背叛過國民黨才有資格，會從黨內徵詢符合條件又有意願黨員去徵詢。

吳敦義表示，若黨內無意願，就從黨外徵詢，如某企業家，也是列入考量的人選之一，但不能單戀人家，設定就是要提名他，若他無意願，不是死定了嗎，因此不可一口咬定就要提名該位企業，但可作為川普例子的另一個典範，是可以考量，若他也有意願，評比一下又是最有機會當選，黨當然提名。

吳敦義強調，若是遍尋不得，最終如果責任回到黨主席，身為黨主席就是要挺身而出，是最後的選擇，「要有這種覺悟，不做這種打算」。

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  • 吳敦義（右）說，一旦當選黨主席，若2020大選黨內外都遍尋不可符合資格及有意願者，會挺身而出。（記者蘇金鳳攝）

    吳敦義（右）說，一旦當選黨主席，若2020大選黨內外都遍尋不可符合資格及有意願者，會挺身而出。（記者蘇金鳳攝）

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