汪志冰為八田與一大罵民進黨 被爆曾開心穿和服...

2014年2月22日在名為「新北投車站回家」的活動中，汪志冰曾身穿黑色櫻花和服，拿粉紅色的日本紙傘。（擷取自汪志冰臉書）

2017-04-21 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕日（15）前台南八田與一銅像遭砍頭一案，引發社會關注。台北市議員汪志冰16日晚上在臉書發文表示，「『八田與一』這顆頭是TMD民進黨老祖宗的頭！」不料卻被人爆料，根據《新頭殼》報導，2014年2月22日在名為「新北投車站回家」的活動中，汪志冰曾身穿黑色櫻花和服，拿粉紅色的日本紙傘，戴上酷似米老鼠的假耳朵，在新北投捷運站對面的七虎公園開心留影。

向《新頭殼》爆料的爆料者表示，批評日本嘉南大圳與烏山頭水庫的推手－八天與一是「TMD民進黨老祖宗」，但自己又用和服搶鏡頭拼選舉，讓人實在不了解，汪志冰對日本的認同到底是什麼。