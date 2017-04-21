| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

汪志冰為八田與一大罵民進黨 被爆曾開心穿和服...

2014年2月22日在名為「新北投車站回家」的活動中，汪志冰曾身穿黑色櫻花和服，拿粉紅色的日本紙傘。（擷取自汪志冰臉書）

2017-04-21  20:39

〔即時新聞／綜合報導〕日（15）前台南八田與一銅像遭砍頭一案，引發社會關注。台北市議員汪志冰16日晚上在臉書發文表示，「『八田與一』這顆頭是TMD民進黨老祖宗的頭！」不料卻被人爆料，根據《新頭殼》報導，2014年2月22日在名為「新北投車站回家」的活動中，汪志冰曾身穿黑色櫻花和服，拿粉紅色的日本紙傘，戴上酷似米老鼠的假耳朵，在新北投捷運站對面的七虎公園開心留影。

向《新頭殼》爆料的爆料者表示，批評日本嘉南大圳與烏山頭水庫的推手－八天與一是「TMD民進黨老祖宗」，但自己又用和服搶鏡頭拼選舉，讓人實在不了解，汪志冰對日本的認同到底是什麼。

2014年2月22日在名為「新北投車站回家」的活動中，汪志冰曾身穿黑色櫻花和服，拿粉紅色的日本紙傘。（擷取自汪志冰臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八田與一 日本 汪志冰 身體完整認同障礙
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：汪志冰為八田與一大罵民進黨 被爆曾開心穿和服...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.