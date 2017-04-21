總統家的想想與阿財 將與團體互動示範動保
2017-04-21 18:18
〔記者楊綿傑／台北報導〕全國NGOs會議發起團體今連袂至總統府會見總統蔡英文，議題遍及動保、生態、離島政策等多項，環團結束會面後表示，感受的到總統是以一種工作的心情來面對他們，對於每個問題都有提出回應，在動保方面甚至答應將邀約動保團體與總統所飼養的貓狗見面。
已連續會見歷任總統多年的台灣公民參與協會理事長何宗勳說，過去都是坐在沙發，有點像是閒聊，但今年是以「圓桌會議」的方式進行，讓他感覺總統是以「工作的心情」面對這些問題。何宗勳提及訴求包括全面普查瀕臨絕種野生動物的情況、制定搶救瀕危物種行動綱領、對野生動物實施分級管理、檢討動保法和野保法，及制定國家動物保護綱領等。
何宗勳說，與會的農委會副主委陳吉仲都針對相關訴求答應進行檢討。他認為蔡總統是歷任元首中最關心動物保護的，因此也向總統進一步要求，邀約動保團體與總統飼養的貓及狗互動見面，對國人關心動物應該會更有示範及啟蒙意義，而總統也當場應允。
在為大潭藻礁請命方面，桃園在地聯盟理事長潘忠政說，總統也指示包括農委會、經濟部、環保署、生物多樣性中心，以及當地民眾，共同組團去評估大潭藻礁保護的相關問題，他非常期待。而海洋公民基金會執行長翁珍聖所提希望能在離島推動「零廢棄政策」，在場的環保署長李應元也給了具體承諾，他表示肯定。
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