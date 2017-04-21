郝龍斌籲黨員 不要支持請客吃飯搞內鬥的人

2017-04-21 17:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天於台中市的黨政說明會中指出，現在黨員最憂慮的是，「6個人（黨主席候選人）吵來吵去，把國民黨都搞分裂了」，他認為國民黨團結與否，在這6人到底用什麼方法選舉，以及這6個人的心態，他意有所指地說，愛黨就不要傷害黨，如果這6個參選人拚命挖別人牆角、挖人頭黨員、請客吃飯、鬥爭別人、外鬥外行、內鬥內行，國民黨形象當然受傷，他希望黨員對傷害破壞國民黨的人，不要支持，這就是一種節制。

郝龍斌說，黨員最關心兩件事，其一是不能分裂，有資深黨員認為，6個黨主席候選人吵來吵去，把國民黨搞分裂了，他完全認同這種說法，國民黨團結在這6人的選舉方式與心態上，愛黨就不要傷害黨，愛黨就用正面方式選舉，讓大家看到國民黨真正的民主競爭，形象就上升了。

郝龍斌強調，如果這6個人拚命挖別人牆角、挖人頭黨員、請客吃飯、鬥爭別人、外鬥外行、內鬥內行，國民黨形象當然會受傷，選完之後當然不團結，他同意國民黨副主席胡志強講的話，「選前和諧，選後團結」，他呼籲對於那些傷害破壞國民黨形象的人，黨員不要去支持，這就是一種節制。

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