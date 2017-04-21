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為原住民爭權益！陳歐珀、孫湯玉惠聯合服務處成立

立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

2017-04-21  17:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委陳歐珀與宜蘭縣議員孫湯玉惠，今在五結鄉成立聯合服務處，期盼結合中央資源，為縣內平地原住民服務；陳歐珀說，平日非常關心原住民，在所有區域立委裡，他最常去原住民委員會質詢與審查預算，希望透過聯合辦公室的成立，結合中央資源為原住民捍衛權益。

陳歐珀與孫湯玉惠今天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前先跳原住民舞蹈，再一同進行揭牌，宜蘭縣議會副議長林棋山、議員陳傑麟及劉添梧等人也一同出席。

陳歐珀說，孫湯玉惠是他很久以前就認識的好朋友，是縣內唯一的平地原住民議員，由於服務範圍大，許多原住民朋友反應，要聯絡到孫湯玉惠確實不方便，經過討論，兩人才決定結合中央資源，合作開設聯合服務處，提供原住民更優質的服務。

陳歐珀說，之前參選立委的時候，就曾到過大同、南澳鄉做行動服務，未來參選宜蘭縣長，有孫湯玉惠的協助，讓更多原住民朋友認識他，相信會對選情會有幫助，現階段對於黨內的縣長提名很有信心，但仍要謹慎前進。

孫湯玉惠則說，唯一的平地原住民議員服務範圍是全縣，幅員相當廣大，還好一直以來，陳歐珀都會幫忙找尋社會資源，協助照顧族人，現在服務處的層級深化，她樂觀其成，想信選民服務一定會變得更好。

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  • 立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠昨天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

    立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠昨天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

  • 立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠昨天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

    立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠昨天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

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