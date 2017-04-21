為原住民爭權益！陳歐珀、孫湯玉惠聯合服務處成立

立委陳歐珀與原住民議員孫湯玉惠舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前一起跳原住民舞蹈。（記者林敬倫攝）

2017-04-21 17:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委陳歐珀與宜蘭縣議員孫湯玉惠，今在五結鄉成立聯合服務處，期盼結合中央資源，為縣內平地原住民服務；陳歐珀說，平日非常關心原住民，在所有區域立委裡，他最常去原住民委員會質詢與審查預算，希望透過聯合辦公室的成立，結合中央資源為原住民捍衛權益。

陳歐珀與孫湯玉惠今天舉行聯合服務處啟用暨揭牌典禮，陳歐珀、孫湯玉惠及瑪嘎巴嗨文化藝術團，在典禮開始前先跳原住民舞蹈，再一同進行揭牌，宜蘭縣議會副議長林棋山、議員陳傑麟及劉添梧等人也一同出席。

陳歐珀說，孫湯玉惠是他很久以前就認識的好朋友，是縣內唯一的平地原住民議員，由於服務範圍大，許多原住民朋友反應，要聯絡到孫湯玉惠確實不方便，經過討論，兩人才決定結合中央資源，合作開設聯合服務處，提供原住民更優質的服務。

陳歐珀說，之前參選立委的時候，就曾到過大同、南澳鄉做行動服務，未來參選宜蘭縣長，有孫湯玉惠的協助，讓更多原住民朋友認識他，相信會對選情會有幫助，現階段對於黨內的縣長提名很有信心，但仍要謹慎前進。

孫湯玉惠則說，唯一的平地原住民議員服務範圍是全縣，幅員相當廣大，還好一直以來，陳歐珀都會幫忙找尋社會資源，協助照顧族人，現在服務處的層級深化，她樂觀其成，想信選民服務一定會變得更好。