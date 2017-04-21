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郭台銘如能打敗蔡英文 郝龍斌： 國民黨就讓郭台銘上

2017-04-21  17:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨主席候選人郝龍斌，今天下午於台中市東區的黨政說明會中指出，民調顯示國民黨內，唯一能打敗蔡英文的人是郭台銘，如果2020年郭台銘能打敗蔡英文，「我們（國民黨）就讓郭台銘上」。

郝龍斌今天下午於中勤新村、陸裝新村等眷村改建的福聯、富台新城舉辦的黨政說明會中說，國民黨主席腦袋只有一個字，那就是選戰能「贏」，「誰能贏，我們（國民黨）就讓他上場，誰能贏，我們（國民黨）就讓他代表國民黨去參選」，不應該把黨主席位置，當成下一個政治位置的跳板，如果心中想著，「什麼位置都是我來，你自然會去排擠別人」。

郝龍斌說，現在看到民調，唯一在國民黨裡面能打敗蔡英文的人是郭台銘，如果2020年郭台銘能打敗蔡英文，國民黨就讓郭台銘上（指上場代表國民黨參選總統），只要任何一個人能打敗蔡英文，我們就讓他上，「贏最重要！」

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  • 郝龍斌強調，如果2020年郭台銘能打敗蔡英文，國民黨就讓郭台銘參選。（記者張瑞楨攝）

    郝龍斌強調，如果2020年郭台銘能打敗蔡英文，國民黨就讓郭台銘參選。（記者張瑞楨攝）

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相關關鍵字： 2020年總統大選 國民黨主席選舉 郝龍斌 郭台銘
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