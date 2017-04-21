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侯友宜點名「練肖話」 柯：選舉到了大家都怪怪的

2017-04-21  17:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市副市長侯友宜日前參加前瞻計畫公聽會時，將矛頭指向台北市長柯文哲，表示柯文哲稱新北不必有軌道建設，但「有飯吃的，要分一點給沒飯吃的」，「肖話可以練，工作還是要一起做」，還批柯文哲選前後態度丕變。對此，柯文哲今下午受訪時表示，他選的是台北市長，不會去comment台北市以外的地方，不過他並不反對三環三線，只要講清楚補貼如何分攤即可。至於侯是否為政治鋪路才故意點名，柯冷回，有時候是這樣啦，選舉快到了，大家都變得怪怪的，跟他無關。

柯文哲今下午出席「智慧城市新商業委員會成立大會暨智慧城市新商機論壇」受訪時媒體問，新北市長侯友宜批他練肖話，稱新北市不需要軌道建設，且選前後態度丕變？柯文哲回應，第一點，他是選台北市長，他不會去comment台北市以外的地方，印象中他沒有去講什麼三環三線，不過他也沒有反對三環三線。柯強調，他只是說，大家財務報表要清楚，雖然不是所有公共運輸一定要回本，或是現金流量一定要達到平衡，要補貼也可以，大家講清楚，由誰補貼或是各補貼多少，「我只有這樣講，我哪有講其他的。」

現場媒體進一步問，外界解讀侯友宜把矛頭指向柯，是為了政治的下一步？柯冷回，有時候是這樣啦，選舉快到了，大家都變得怪怪的，不過不要緊，跟他無關。至於否認同侯是為了選舉才故意點名？柯僅說「不要一直幫我interpretation」便快步離去。

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  • 至於侯是否為政治鋪路才故意點名，柯冷回，有時候是這樣啦，選舉快到了，大家都變得怪怪的，跟他無關。（記者沈佩瑤攝）

    至於侯是否為政治鋪路才故意點名，柯冷回，有時候是這樣啦，選舉快到了，大家都變得怪怪的，跟他無關。（記者沈佩瑤攝）

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