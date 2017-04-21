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爭取前瞻經費 總統首搭輕軌看高雄港

2017-04-21  16:59

［記者黃旭磊／高雄報導］總統蔡英文下午由高雄市長陳菊、高雄港區土地開發公司代董事長郭添貴陪同，搭乘輕軌參觀高雄港旅運中心工區，郭添貴向總統簡報指稱高雄港可望成為國際郵輪中心，而交通建設為投資必要。

蔡總統於下午2點半許抵達位於前鎮區凱旋四路的前鎮之星站，由陳菊陪同使用「一卡通」搭乘輕軌，吸引近百名民眾圍觀，總統於輕軌C3站下車，於高雄港旅運中心工區基地聽取郭添貴簡報，由於各縣市積極爭取前瞻基礎建設經費，高雄港港埠旅運中心工程計畫斥資約新台幣45億元，高捷黃線也擬爭取經費增建。

蔡總統說，第一次坐高雄輕軌，既可面對高雄港美景又有高雄捷運黃線設站共構，國家資源需要均衡分配，推動城鄉區域發展是政府重要事情，高雄有捷運、有輕軌還有高雄港，該有都有了，期望高雄建設更繁榮。

郭添貴表示，亞洲興起搭乘郵輪旅遊風潮，今（106）年預計到高雄港泊靠的郵輪有88艘次，目前有34艘次到港，而高雄港棧9-2號倉庫改建為國際郵輪中心，選定第19號及20號碼頭後線辦理客運中心新建工程，完工後每小時可服務通關旅客人數超過2千5百人次。

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  • 總統蔡英文今天由高雄市長陳菊、交通部長賀陳旦等人陪同參觀高雄港旅運中心工區。（記者黃旭磊攝）

    總統蔡英文今天由高雄市長陳菊、交通部長賀陳旦等人陪同參觀高雄港旅運中心工區。（記者黃旭磊攝）

  • 總統蔡英文於高雄港旅運中心工區致詞。（記者黃旭磊攝）

    總統蔡英文於高雄港旅運中心工區致詞。（記者黃旭磊攝）

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