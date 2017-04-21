立院三讀通過 菸稅調漲20元挹注長照

2017-04-21 16:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天下午三讀通過「菸酒稅法修正案」，每包菸菸稅調漲20元至31.8元，每年估計可挹注長照233.46億元。調漲後，加計5%的營業稅，全台313萬名「癮君子」未來每包菸稅負擔至少多21元。

4月中時，立院財委會及衛環委員會初審通過「菸酒稅法修正草案」，調漲包括紙菸、菸絲、雪茄等所有菸品的菸稅，自每千支590元增加至1590元；平均後每包菸菸稅將由11.8元調漲至31.8元。以平均每包菸80元來看，相當於價格上漲4分之1；若以國產菸平均一包60元來看，更漲價了3成，再加計營業稅則漲幅更高。

財政部長許虞哲在初審時表示，調漲菸稅將全數撥入長照法特種基金，預估每年可實徵233.46億元；菸捐部分則預期將因菸品消費量減少至少20%，使菸捐每年減少69億元，衛福部將編列公務預算填補。

立院4月初時朝野協商，決議照審查會結果通過，並通過附帶決議指出，財政部應加強監督並執行各項配套措施，以確保市場正常交易秩序，維護消費者權益。

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