3分鐘28萬？ 李來希自豪：我比傳播妹值錢！

2017-04-21 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕公務人員協會理事長李來希帶領退休的軍公教人員上街頭抗議、反對政府的年金改革政策。據報導，李來希有十分驚人的募款能力、曾在3分鐘內募得28萬，讓他自滿的撂話表示：「我比傳播妹還值錢。」

根據《上報》報導，全國公務人員協會起初僅有5000元零用金，李來希接下理事長一職以後，透過募款累積了許多資本，甚至能租下位於鎮江街每月租金十幾萬元的辦公室。李來希曾用「3分鐘，28萬」來形容自己某一次的募款成果，並且自豪的說：「我比傳播妹還值錢。」

對此，PTT八卦版網友們吐槽表示：「說實在真汙辱了傳播妹，人家至少沒讓國家養」、「傳播妹偉大多了，至少人家靠自己養自己」、「官員是這種水準，難怪一堆人都滿嘴狗官狗官的叫」、「有叫過傳播妹？我怎麼不知道行情」、「1個月10幾萬在噴，到底有多少金主」。