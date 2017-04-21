黨主席抽籤一號 洪秀柱:天註定的

2017-04-21 15:34

〔記者張存薇／台東報導〕國民黨主席洪秀柱「行動柱福」活動今天下午到台東與退休軍公教人員座談，對於黨主席選舉抽到1號，她開心的説「一柱擎天」，她強調若當選，4年任內一定會做好世代交替。

國民黨主席選舉今天早上抽籤，洪秀柱下午拜會台東，對於抽到1號，她說，很振奮，一馬當先、一柱擎天，而且每次照相都比「讚」，剛好是一號其實是最後才報到，是抽別人剩下來的，這是「天註定的」是一號，是個好彩頭。

由於有主席有六人參選，洪秀柱說，在黨有難時大家都願意來承擔，帶領黨走出困境，也是好事。

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