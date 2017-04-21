| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

黨主席抽籤一號 洪秀柱:天註定的

2017-04-21  15:34

〔記者張存薇／台東報導〕國民黨主席洪秀柱「行動柱福」活動今天下午到台東與退休軍公教人員座談，對於黨主席選舉抽到1號，她開心的説「一柱擎天」，她強調若當選，4年任內一定會做好世代交替。

國民黨主席選舉今天早上抽籤，洪秀柱下午拜會台東，對於抽到1號，她說，很振奮，一馬當先、一柱擎天，而且每次照相都比「讚」，剛好是一號其實是最後才報到，是抽別人剩下來的，這是「天註定的」是一號，是個好彩頭。

由於有主席有六人參選，洪秀柱說，在黨有難時大家都願意來承擔，帶領黨走出困境，也是好事。

相關影音

廣告
  • 洪秀柱在黨主席選舉抽到1號，開心喊出「一柱擎天」。（記者張存薇攝）

    洪秀柱在黨主席選舉抽到1號，開心喊出「一柱擎天」。（記者張存薇攝）

  • 洪秀柱台東拜票，向退休軍公教爭取支持。（記者張存薇攝）

    洪秀柱台東拜票，向退休軍公教爭取支持。（記者張存薇攝）

  • 洪秀柱台東拜票，向退休軍公教爭取支持。（記者張存薇攝）

    洪秀柱台東拜票，向退休軍公教爭取支持。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：黨主席抽籤一號 洪秀柱:天註定的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.