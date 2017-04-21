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推展城市美學 林智堅參訪日本直島
2017-04-21 15:49
〔記者傅潮標／日本瀨戶內海隨行採訪報導〕新竹市爭取十五億元興建國際展演中心暨客家會館，納入前瞻基礎建設計畫，獲中央支持。市長林智堅帶領的訪日考察團，今明兩天前往以舉辦國際藝術祭聞名的瀨戶內海諸島參訪，取經公共藝術，今天首站抵達直島。林智堅表示，將全面把城市美學的概念，注入新竹市的公共建設。
林智堅一行今天在登上直島碼頭後，先觀賞了知名藝術家草間彌生創作、結合瀨戶內海自然美景的南瓜造型裝置藝術，隨後參訪活化二百年閒置老屋而成的安藤美術館，又轉往地中美術館欣賞法國印象派畫家莫內的睡蓮系列五件。
這座由安藤忠雄設計的美術館，為不破壞瀨戶內海與國立公園景觀，完全地下化，外觀看不到館舍建築，永久典藏莫內、特瑞爾與德、瑪利亞等三名藝術家的作品，相當具有特色。
直島是全島只有兩座紅綠燈的寧靜小島，過去的產業以煉銅為主，隨著產業沒落後，留下環境污染及人口外流等問題，經由政府與民間企業協力，邀請安藤忠雄等知名建築師進駐，打造成擁有美術館群的藝術島，海岸沿線可看到來自不同國家藝術家創作的裝置藝術。
林智堅說，經濟是文化的僕人，竹科園區帶動新竹市的經濟，但最終仍要回歸人本
，因此市府重視藝文，舉辦仲夏藝文季，國際地景藝術節等活動，並透過裝置藝術美化市容。如新竹州廳旁的「冥想屋」、新竹美術館前的「釣魚小兔」以及從新竹轉運站延伸至新竹公園的地景藝術「風是甜的」、「春雪後」、「蕊之森」等。希望此行吸取直島成功經驗與藝術的養分。
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