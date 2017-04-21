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政院推前瞻基建五支影片 城鄉建設打頭陣首播

2017-04-21  15:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院宣布將提出總額逾8800億元的前瞻基礎建設特別預算，為爭取各界支持，政院新聞傳播處製作5支網路影片，首支網路影片今天上架在行政院官方臉書播出，由城鄉建設計劃打頭陣。

面對外界質疑行政院在各縣市推動城鄉建設有綁樁的嫌疑，國發會副主委曾旭正在影片中強調，這次的城鄉建設，根本沒有綁樁腳的問題，因為每一項都是大家需要的，目前為止也還沒決定要給某縣市哪一項建設，他強調，「大家可一起努力，讓未來的台灣成為引以為傲的壯麗國土，讓外賓樂於造訪的生態島嶼」。

行政院強調，政府以加速、集中、提前的原則，執行前瞻基礎建設的城鄉建設，如健全停車環境、親民道路、城鎮新街景、增加分散型產業用地、充實校園服務機能、完善公共服務據點、豐富地方文化客家美麗風華、優質體育運動設施等。

曾旭正指出，在前瞻基建特別預算經立院通過後，將由各縣市向部會出申請城鄉建設計劃，部會將邀請專家進行嚴格評審，選出最有意義、最有價值與最可行的方案，這個過程需要各縣市針對自己的需要提出好的計劃向部會申請、爭取，各部會也會配合很好的專家進行審查，以選出最好、最有需要與最有價值的方案來執行。＃

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  • 行政院製作5支網路影片爭取各界對前瞻基礎計畫支持，首支網路影片今在行政院官方臉書播出，由城鄉建設計劃打頭陣。（記者李欣芳擷取自行政院臉書）　

    行政院製作5支網路影片爭取各界對前瞻基礎計畫支持，首支網路影片今在行政院官方臉書播出，由城鄉建設計劃打頭陣。（記者李欣芳擷取自行政院臉書）　

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