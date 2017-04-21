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選台北市長 朱立倫：沒有這回事

2017-04-21  14:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第2屆第5次定期會開幕，市長朱立倫下午到市議會進行施政報告，事前受訪被問到是否參選台北市長，朱立倫說「沒有這回事」。

朱立倫近來頻頻被與柯文哲相提並論，甚至有人認為朱立倫將是柯文哲最大的敵人，朱立倫稍早被問到是否參選台北市長，他表示，「沒有這回事」，只有全力、認真的做好新北市長，這是所有市民的期待，也是他每天工作的重要的目標。

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  • 是否參選台北市長，朱立倫說「沒有這回事」。（記者何玉華攝）

    是否參選台北市長，朱立倫說「沒有這回事」。（記者何玉華攝）

  • 新北市長朱立倫到議會進行施政報告。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫到議會進行施政報告。（記者何玉華攝）

  • 新北市長朱立倫到市議會進行施政報告。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫到市議會進行施政報告。（記者何玉華攝）

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