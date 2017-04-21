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李來希：不想拿太陽花當墊背

2017-04-21  14:11

〔記者黃邦平／台北報導〕4月18日反年金改革群眾包圍立法院爆法衝突，帶隊的公務人員協會理事長李來希被警方認定控教唆群眾圍堵民代，他今天中午接受電台專訪時說，他不想拿太陽花「當墊背」，個別的暴力脫序行為也不能直接連接到領導人身上。

李來希中午參加POP RADIO「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，他覺得被指控為「教唆」很冤枉，也撇清指揮的責任，他說，今天早上是太太叫他看新聞才知道被列為被告，當天在街頭有人會動手也是因為氣憤難平，但多數人頂多只是「點頭」，連名字都講不出來，在「年金改革監督聯盟」裡他最熟的就是召集人黃耀南，還有捷運工會理事長黃郁文也是舊識，但是大家都「大人大種」了，都是成年人了，誰能指揮誰、教唆誰？

「年金改革監督聯盟」今天也發表聲明，呼籲「各相關單位及社會大眾按最近太陽花的判例、過往民進黨在野時，集會遊行的言論自由行為表達尺度作為本次活動的判斷標準」。但李來希在受訪時說，他不想拿太陽花「當墊背」、合理化他們的行為，大型活動很難控制到每一個成員，也許是平常累積的恨或怨，看到平常在電視上罵他們的人，忍受不了，「剛好今天被他們逮到了」，這些脫序行為「不能直接連接到領導人」，也不能把個案普遍化。

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  • 公務人員協會理事長李來希，21日應廣播節目之邀，暢談年金改革夜宿圍城。（記者叢昌謹攝）

    公務人員協會理事長李來希，21日應廣播節目之邀，暢談年金改革夜宿圍城。（記者叢昌謹攝）

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