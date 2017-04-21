反年金改革暴力抗爭 陳建仁喊話：年改是愛與和平的工作

2017-04-21 14:11

〔記者林曉雲／台北報導〕反年金改革團體日前夜宿圍城爆暴力抗爭，有立委、助理及媒體工作者被暴力對待，副總統陳建仁今天出席台北高校創校95周年開幕活動，會後受訪時表示，年金改革是一個愛與和平的工作，希望各界可以理性和平討論。

陳建仁表示，他了解全國公務人員協會理事長李來希的訴求，但應該用理性和平的方式討論，而不是這樣抗爭型的暴力行為。

陳建仁表示，年金改革是要讓世代都領得到，而且還要可以領的長久，年金改革是一個仁愛和和平的工作，希望各界可以理性和平討論，他也相信年金改革在大家的智慧、愛心和彼此幫助的理念下，最後會順利完成。