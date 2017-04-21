郝龍斌：民眾對民進黨失望 卻對國民黨沒期待

2017-04-21 13:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天到台中市西屯區，參加中興中部後援會成立大會，他表示，民進黨執政8個月，民眾對民進黨失望，但對國民黨仍沒有期望，因此黨主席要帶領國民黨改革，要集「洪流之力」，讓黨員有光榮，讓民眾信賴。

郝龍斌的「 中興中部後援會」今天在台中市西屯區成立，前市長胡志強的妻子邵曉鈴與多位退休將領出席表示支持，現場「星星閃耀」，很多人都要求國民黨要團結，更表示國民黨選輸是因為不團結，只有團結才能救國民黨。

郝龍斌表示，中華民國面臨存亡之秋，但是民進黨執政8個月來，人民雖對民進黨失望，但對國民黨仍沒有期望，因為人民沒有看到國民黨有改革。

他強調，黨主席不是要鞏固領導中心，而是要有想法、有作為、有立場，要集「洪流之力」，讓黨員有光榮感，且讓民眾感受到國民黨有改革。

郝龍斌表示，他當選黨主席後，採取集體領導模式，推動「共好」，化解立委與市議員間的矛盾，民代必須付擔一部分黨工薪水，如此黨工才能用心輔選。

此外，對日前年改的軍公教人員在立法院被稱為暴民，郝龍斌相當不滿，他表示。這些民眾手無寸斷，只是用身體去碰撞，就要被嚴懲，他已組律師團來為他們辯護，他原本以為只有2位，到後來增為10多位，因為老百姓都覺得政府不公不義。

郝龍斌強調，「當人民被逼上街頭，政府就是暴力政府，但政府不公不義，人民會在街頭與政府相見」，這是當年擔任民進黨主席的蔡英文所說的話。