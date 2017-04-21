婦聯會收國防部等官方單位撥款 綠籲查扣文件、防脫產

2017-04-21 13:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨副秘書長徐佳青引用黨產委員會資料指出，婦聯會在1950到1990年都不是正式團體，但竟然可以拿到國防部、情報局、內政部等政府組織的捐助和撥款，並且由國民黨中常會「過水」，把國家重要預算轉手，呼籲婦聯會和國民黨盡快對外說明，也要求內政部應該執行國家公權力，查扣相關文件資料，提防婦聯會變賣資產。

「八百壯士」持續於立法院等各部會抗爭年金，認為國家應該照顧退休軍人。民進黨發言人吳沛憶今天則是引用黨產委員會資料指出，婦聯會長達34年收取政府勞軍捐，金額高達兩百四十億，從來沒申報。1953年，國民黨成立「婦女工作會」，指導長就是蔣宋美玲，國民黨婦女工作會中的幹部有七成同時兼任婦聯會幹部，兩個組織人事高度重疊。

民進黨副秘書長徐佳青接著表示，婦聯會1950年成立，當時任職於內政部社會司的劉脩如回憶，婦聯會擬登記為社團法人，但不符理監事或委員須由選舉產生的規定，建議婦聯會視為社會運動機構，不是正式的社團法人。

徐佳青質疑，婦聯會1990年正式登記為政治團體，40年來是一個號稱婦女社會運動的組織，不具財團或社團法人身份，為何可以拿到情報局等官方單位的捐助？並收取勞軍捐、防衛捐、棉紗附捐等款項？

徐佳青也引用國民黨中常會會議紀錄指出，47年的總預算案裡面，情報局補助國民黨中常會四千萬元，其中附列婦聯會352萬元，此外，50年度的中常會會議記錄也揭露，國防部情報局大陸工作匯報，同年度給婦聯會和華興育幼院等三單位720萬元。由於婦聯會不是正式組織，所以這些錢都由國民黨中常會轉手給婦聯會。

徐佳青說，勞軍捐是國家用來照顧軍人、軍眷，理論上蓋完軍宅後，剩下的前應該歸還國家，不過這些錢都流向婦聯會的下屬基金會。在勞軍捐部分，婦聯會當年分到240億元，換算現值有3500億元。

民進黨發言人阮昭雄指出，婦聯會1967年在台灣省政府及省議會的同意下，以當時公告現值的7折，向台灣人壽購入台北市延平南路的房地產。而位於長沙街的設址地點則是國防部用地，1973年行文要求國防部無償轉讓遭拒，仍續用至2006年才歸還國防部，婦聯會若不是國民黨附隨組織做得到這些嗎。