消息曝光 海軍敦睦艦隊訪問新加坡計畫中止

海軍敦睦遠航訓練支隊3月21日出發前往友邦進行訪問，媒體報導，敦睦艦隊參訪新加坡消息曝光，訪問計畫被迫中止。圖為敦睦艦隊之一的1109張騫艦（成功級巡防艦）。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-04-21 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊3月21日出發前往友邦進行訪問，媒體報導，原先敦睦艦隊受新加坡邀請前往參訪，但因為消息曝光，新加坡不希望台灣單方面公布兩國交流，訪問計畫被迫中止。

《蘋果日報》報導，新加坡對台友善，但不希望台灣單方面曝光兩國交流，消息人士指出，這次海軍敦睦遠航支隊原本的確是要訪問新加坡，但因消息曝光才中止計畫。

《上報》報導，原先海軍敦睦遠航支隊並無新加坡行程，但外交部突然通知，新加坡邀請海軍訪問。2000年以前，我方海軍敦睦遠航均將新加坡列入行程，並由我方提出、新加坡同意，但由於中國壓力，都低調不公開。

報導指出，2005年後，因受到中國壓力，新加坡拒絕我方靠港，自此之後海軍敦睦遠航支隊就沒再靠港新加坡。