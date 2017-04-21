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有感情煩惱？ 週刊爆：陳為廷獨自拜月老

2017-04-21  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖陳為廷退役後，今日來到時代力量立院黨團報到，成為法案助理。由於陳為廷曾為學運領導者，之後卻捲入性騷擾和襲胸醜聞，因此重返立院的動向引起各界關注。有媒體在此時爆出陳為廷在本月初曾獨自去拜龍山寺月老，似乎在為著感情而煩惱。

據《壹週刊》報導，陳為廷在4月5日傍晚5時許下勤後，換上便服在服役單位門口抽了幾根菸，接著就騎機車前往龍山寺。陳為廷到達後先在主殿拜拜一會兒，隨後走到月老神君的殿前，嘴中喃喃自語不時還夾帶手勢，表情時而皺眉時而苦笑，似乎是在對月老傾訴個人的困擾。

陳為廷對月老說話完之後就開始擲茭，第一次就是聖茭，但陳為廷好像還不太滿意，連續擲了6、7次茭，總計在月老處待了差不多20分鐘，最後才拿著香鞠躬拜拜，騎上機車離開龍山寺。

陳為廷拜完月老並沒有前往原本要去的中正運動中心，而是臨時接到電話後就轉到立法院時代力量黨團辦公室開會。也許陳為廷今日重返立院在時力黨團工作，在當時就已經有了預兆。

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  • 太陽花學運領袖陳為廷退役後，今日來到時代力量立院黨團報到，成為法案助理。有媒體爆出他在本月初曾去拜月老。（資料照，記者陳慰慈攝）

    太陽花學運領袖陳為廷退役後，今日來到時代力量立院黨團報到，成為法案助理。有媒體爆出他在本月初曾去拜月老。（資料照，記者陳慰慈攝）

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