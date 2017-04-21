郝龍斌：沒有2018就沒有2020 要組「市政顧問團」

2017-04-21 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨主席候選人郝龍斌今天到台中市參加中興中部後援會成立大會，受訪時表示，有2018才有2020，因此擔任黨主席策略是一定要贏，若有會贏參選人，不管是三顧茅廬、五顧茅廬都要請出來選，也請政務官組「市政顧問團」來協助熟悉市政。

國民黨將於5月20日舉行黨主席選舉，候選人之一郝龍斌今天到台中市舉辦中興中部後援會成立大會，針對2018縣市長選舉，他表示，沒有2018就沒有2020。

他表示，2018縣市長選舉，當主席最重要的策略一定要贏，只要能贏的候選人，三顧、五顧茅廬都要把他們請出來，要讓他們代表國民黨參戰，目前在台中市有幾位非常優秀的人選。

同時，他跟胡志強，準備針對台北市及台中市過去政務官組織「市政監督團」，讓過去的政務官來協助有可能參選的候選人監督市政，藉此提升知名度，熟悉市政運作，國民黨要透過這個方式，在明年找出最強的候選人，讓他們參選，爭取勝選。

此外，對於國民黨黨主席的連署數高於黨員數，郝龍斌表示，他參選初即主張把連署門檻廢掉，每一次連署耗費非常多的人力及時間，檢視每一次只要有兩位以上的黨主席參選，得票數都低於連署數，所以這是一個沒有意義的作為。

郝龍斌表示，本來黨主席的門檻就已經非常高，包括具有中央委員的資格、要交保證金、所以他覺得連署沒有必要，應該要廢除。

針對總統蔡英文指示要準備台美經貿，郝龍斌表示，千萬不要拿台灣民眾的食安交換，台灣生存與發展，經濟和貿易是最重要關鍵的因素，不僅台美要促進經貿的往來，台日、台歐及兩岸經貿往來都非常重要。

郝龍斌表示，蔡英文在政策指示中，特別沒有提到兩岸經貿往來，而兩岸經貿往來，是台灣經濟發展非常關鍵，民進黨不能因為意識形態，讓兩岸的經貿往來停頓4年，不符合國家利益及民眾權益，兩岸經貿往來該怎麼做，應該國安會議上討論，甚至要有定論。