民調：約7成5的民眾 認為台灣是主權獨立國家

2017-04-21 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會所屬的新台灣國策智庫今公布一份最新民調，民調顯示，74.5%的民眾認為台灣現況是一個主權獨立的國家；79.9%偏向維持現狀，若不能維持現狀，62%支持台灣獨立成一個國家，21.2%支持與中國統一。

新台灣國策智庫今天上午舉行記者會發布最新民調，在兩岸關係的趨勢上，74.5%的民眾認為台灣現況是一個主權獨立的國家；79.9%的民眾偏向維持現狀，9.8%偏向盡快獨立，1.7%偏向盡快統一；「如果不能維持現狀」與去年10月上次調查相比，主張獨立成一個國家的則從60.5%小升至62.0%，另有21.2%的民眾支持與中國統一。

而民眾自我認同方面，如果只能兩者擇一，83.5%的民眾認為自己是台灣人，較上次調查小降0.5%，但仍在誤差範圍內，10.6%的人認為自己是中國人，1.3%認為自己兩者都是。

新台灣國策智庫表示，民調調查日期是4月17日至18日，以電話訪問方式完成1,068份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負3%。