國民黨主席選舉 陳長文表態支持郝龍斌

2017-04-21 12:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉投票進入倒數一個月，候選人郝龍斌陣營今日發出新聞稿宣布，前紅十字會會長、律師陳長文表態力挺郝龍斌，並為郝背書，強調郝是所有候選人當中「平均分數最高的人」，而且有本事帶領國民黨成為有力的反對黨。

郝辦新聞稿指出，陳長文認為，國民黨對於台灣民主法治的發展，某種程度仍具有舉足輕重的角色，但如果領導班子不好，不要說將來沒有機會執政，也會變成一個沒有力氣的反對黨，「郝龍斌是一個加分的角色」。

對於郝龍斌宣稱不選二０二０總統大選，陳長文表示，成功不必在我，這一點值得肯定，在所有候選人裡面再加分，改天郝龍斌突然變臉想選總統的意外機會不大。