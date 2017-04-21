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終結黨職併公職 最快週二完成三讀

2017-04-21  12:11

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團已將攸關終結黨職併公職的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，排入本次立法院會討論事項。黨團總召柯建銘表示，下週一就會請立法院長蘇嘉全邀集協商，預計在下週二完成三讀。

立法院司法及法制委員會已於去年12月22日審查通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」。草案規定年資併計人員，應該在扣除黨職年資後，重新核算退職給與，若重算結果低於2.5萬元者，能續領2.5萬元；而現領總額已低於2.5萬元者，不再重新核算。

至於溢領金額，核發機關應於1年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；但政務人員部分，可直接向領受人要求；若是拒絕返還，可進行追繳；不過已身故者，包括遺族領取撫慰金者，不列入溢領返還、重新核算之範圍。

柯建銘今早在民進黨團會議表示，本案已逾1個月的協商期，下週一就會請院長邀集朝野協商，預計在下週二完成三讀。民進黨團也因此將「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」列為本次院會討論事項第10案，且於下週二發出動員令。

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  • 民進黨立院黨團總召總召柯建銘表示，攸關終結黨職併公職的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，拚下週二完成三讀。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨立院黨團總召總召柯建銘表示，攸關終結黨職併公職的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，拚下週二完成三讀。（資料照，記者廖振輝攝）

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