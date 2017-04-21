要國民黨不再「網內互打」 北市議員提5改革訴求
〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨主席改選在即，卻爆出參選人提交的連署書數，比全體有效黨員還多出24萬餘人，顯示候選人灌水或黨員重複情形嚴重。國民黨台北市議員今日召開「這一次我們要」記者會，提出5大訴求點名6位候選人具體回應；議員陳炳甫更直言，常在基層聽到「國民黨已經軟太久了」的批評，這次主動出擊，希望新任黨主席可以帶領國民黨脫胎換骨；黨鞭陳永德也說，盼透過選舉看到不再網內互打的國民黨。
李新痛批，這次黨主席改選的連署名單突破72萬份，比全體有效黨員還多出將近25萬人，「大家都傻眼，國民黨不可以繼續秀下限」，既然今天黨中央正式公布候選人連署過關名單，索性跳出來「蹚渾水」，提出建議跟挑戰，盼候選人具體回應，不要逃避。
5點訴求分別為「同意2018年要打贏雙北市長選舉，否則願挑起政治責任下台，因為沒有2018，就沒有2020」、「同意當選後，下次選舉前，廢除親痛仇快的黨內選舉連署制度」、「同意本次黨主席選舉，排除萬難也要舉辦電視辯論會」、「同意嚴格遵守黨內競選規定，不縱容網軍，不黨內互打，不互扣帽子。違者，願自動退出此次選舉」、「同意當選後，立即成立『國民黨改造委員會』，具體提出救黨改造議程，並由各級民選公職人員及社會公正人士組成。不能再由少數人決定黨的未來」。
李新直言，美國共和黨內選舉，有10幾位候選人都能辦電視辯論，國民黨不應該再繼續一言堂作風，6位候選人應該要公開說明理念和方向。
厲耿桂芳則建議連署制度應考慮E化，例如連署條的方式，此外，針對第4點訴求成立黨改會，厲耿桂芳說，政治人物本來就應該要有自覺和自律，她也不喜歡看到吃吃喝喝的畫面，在平常就應該要杜絕這樣的風氣。
據了解，目前已有台北市議員陳永德、李新、汪志冰、戴錫欽、徐弘廷、闕梅莎、林亭均、李傅中武、應曉薇、吳志剛、新北市議員林國春、台中市議員李中等人加入5點訴求連署，而國民黨主席參選人韓國瑜則已回應同意訴求。
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