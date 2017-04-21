| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

前瞻建設變「錢瞻賤設」國民黨團要求退回重擬

2017-04-21  11:55

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院召開的「前瞻基礎建設特別條例草案」6場公聽會昨日落幕，立法院國民黨團今召開記者會痛批，前瞻基礎建設計畫是「錢瞻賤設」，應將此毫無前瞻性的條例退回重審。

國民黨團書記長王育敏表示，6場公聽會開下來「前瞻基礎建設計畫」毫無前瞻性可言，無法帶動台灣下一波經濟成長，粗製濫造的計畫沒有可行性評估，也無財規劃，淪為政治分贓計畫，國民黨團主張退回重新擬定。

王育敏認為，「前瞻基礎建設計畫」有五大缺失，分別是不見前瞻，只見綁樁、倉促上陣，欠缺評估、分配不公，預算失衡、經濟效益誇大不實、舉債錢坑禍延子孫。

國民黨立委賴士葆則質疑，該計畫預算重複編列，專家學者也不滿意，新北市副市長侯友宜也在公聽會上說，連鋪瀝青也是前瞻，柏油怎會是前瞻呢？

賴士葆說，計畫由政委張景深來分配資源，大部分的藍綠縣市長都不滿意，這是中央選擇性的政治綁樁，總統蔡英文喜歡的縣市長就分得比較多，藍營執政縣市長非常少，該計畫應整個退回重新擬定，才能再送立法院。

國民黨立委曾銘宗指出，政治綁樁、債留子孫，最後要追究責任，政委張景深一個月之內弄出8800億元政治綁樁計畫，已經可以去申請金氏世界紀錄，預算還是。

曾銘宗說，不可以追加預算，如果計畫建完後沒有發揮重大效益，也要追查負責人員的財務責任，假設現在負責人員再補做成本效益分析，有可能涉及偽照文書，不能補做成本效益分析。

廣告
  • 國民黨立院黨團21日召開記者會，指出「錢瞻賤設」五項重大缺失，要求退回重議。（記者簡榮豐攝）

    國民黨立院黨團21日召開記者會，指出「錢瞻賤設」五項重大缺失，要求退回重議。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院國民黨團今召開記者會批評，前瞻基礎建設計畫是「錢瞻賤設」。（立法院國民黨團提供）

    立法院國民黨團今召開記者會批評，前瞻基礎建設計畫是「錢瞻賤設」。（立法院國民黨團提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻建設 前瞻建設計畫 國民黨團
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：前瞻建設變「錢瞻賤設」國民黨團要求退回重擬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.