前瞻建設變「錢瞻賤設」國民黨團要求退回重擬

2017-04-21 11:55

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院召開的「前瞻基礎建設特別條例草案」6場公聽會昨日落幕，立法院國民黨團今召開記者會痛批，前瞻基礎建設計畫是「錢瞻賤設」，應將此毫無前瞻性的條例退回重審。

國民黨團書記長王育敏表示，6場公聽會開下來「前瞻基礎建設計畫」毫無前瞻性可言，無法帶動台灣下一波經濟成長，粗製濫造的計畫沒有可行性評估，也無財規劃，淪為政治分贓計畫，國民黨團主張退回重新擬定。

王育敏認為，「前瞻基礎建設計畫」有五大缺失，分別是不見前瞻，只見綁樁、倉促上陣，欠缺評估、分配不公，預算失衡、經濟效益誇大不實、舉債錢坑禍延子孫。

國民黨立委賴士葆則質疑，該計畫預算重複編列，專家學者也不滿意，新北市副市長侯友宜也在公聽會上說，連鋪瀝青也是前瞻，柏油怎會是前瞻呢？

賴士葆說，計畫由政委張景深來分配資源，大部分的藍綠縣市長都不滿意，這是中央選擇性的政治綁樁，總統蔡英文喜歡的縣市長就分得比較多，藍營執政縣市長非常少，該計畫應整個退回重新擬定，才能再送立法院。

國民黨立委曾銘宗指出，政治綁樁、債留子孫，最後要追究責任，政委張景深一個月之內弄出8800億元政治綁樁計畫，已經可以去申請金氏世界紀錄，預算還是。

曾銘宗說，不可以追加預算，如果計畫建完後沒有發揮重大效益，也要追查負責人員的財務責任，假設現在負責人員再補做成本效益分析，有可能涉及偽照文書，不能補做成本效益分析。