呼吸中止症脫鉤身障 綠委促檢討呼吸器補助
〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委林俊憲指出，衛生福利部4月5日取消重度睡眠呼吸中止症病患請領身心障礙手冊，影響患者陽壓呼吸器的補助申請，且國內器材價格為國外3至4倍，衛福部應檢討補助配套；衛福部護理及健康照護司回應，會繼續積極爭取，地方政府也有此類補助，只是過去鮮有人申請。
林俊憲指出，國際大導演李安這次回台灣就醫，說是因為睡不好，經側面了解可能是睡眠呼吸中止症，讓大家注意到此疾病，衛福部4月5日公實施《身心障礙者鑑定作業辦法》新制，重度病患再也無法請領身障手冊，也因此無法以身障手冊申請陽壓呼吸器補助。
林俊憲接著表示，以美國睡眠醫學會4%人口推算，台灣約有80到100萬人為潛在睡眠呼吸中止症病患，此症主要症狀為打呼，除了影響白天的精神、工作及人際關係，更容易衍生高血壓、心肌梗塞等重大疾病，甚至可能在睡眠中因窒息猝逝，影響不容輕忽。
林俊憲說，症患者使用的陽壓呼吸器，國外每台售價約2.5萬元，國內售價一台卻要8、9萬元，可說是各國之最，且衛生署（衛福部前身）曾行文國外業者，要求不得出貨至台灣，國內某製造商一台曾經比他廠便宜3萬元，但也受到國內衛生機購壓力而斷貨。
林俊憲強調，如今患者因身障認定標準改變導致補助被取消，但台灣的官僚卻對器材高昂價格視而不見，讓患者相當無助，他可理解衛福部將身障由疾病導向修正為功能導向，但睡眠呼吸中止症的器材補助應有配套措施，並處理器材被壟斷的高昂價格暴利問題。
衛生福利部護理及健康照護司簡任技正陳青梅指出，過往身障是以重大疾病為導向認定，2012年修正後以功能影響導向認定，近5年共有1.7萬人因此領有輕度身障手冊，其中5千多人申請補助，其實地方政府有相關補助，只是以往民眾因有此管道而鮮少申請，會繼續積極爭取。
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標題：呼吸中止症脫鉤身障 綠委促檢討呼吸器補助
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