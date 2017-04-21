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拚前瞻基礎建設 民進黨團下週總動員

2017-04-21  11:57

〔記者曾韋禎／台北報導〕為力拚「前瞻基礎建設特別條例草案」能在下週完成審查，立法院民進黨團除預定在下週的經濟委員會連審3天以外，更下令全黨動員。黨團幹事長葉宜津強調，這是攸關台灣未來發展的重大投資法案，台灣不能再輸下去了。

民進黨團大會今早決議，下週經委會連3日的議程都要審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，並動員全體立委到場支持。隨後召開記者會宣示黨團立場。

葉宜津強調，台灣的公共建設支出在2008達到高峰後，逐年下降。根據WEF（世界經濟論壇）評比，台灣的基礎建設競爭力僅排13名，遠遠落後韓國、新加坡及香港；網路整備度的在排名更是連年下降，在2016年已落居19名，不如星、日、港、韓等國。確實有必要投資基礎建設，也有成長的空間。

她指出，政府過去重北輕南，擴大城鄉差距；現在為了區域發展、縮短城鄉差距，一定要執行前瞻基礎建設。8年總金額逾8800億元的投入後，將能帶動1兆7777.3億元的公民營企業投資，累積提高9759億元的實質GDP，創造4到5萬個工作機會。

她呼籲國民黨團，若有任何意見，請在審查時充分發言，不要杯葛。

民進黨立委吳秉叡表示，這個特別預算完全受到「公債法」的約束，預期增加的實質GDP，還能創造約4000億元的舉債空間。國家經營一定要有企業觀點，透過增加利潤來讓公司成長。現在就是因為國內投資長期的不足，才需要政府帶動投資，難道我們還要繼續保守下去？讓台灣的成長萎縮？

民進黨立委何欣純也表示，台灣絕對不能再輸下去了。

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  • 民進黨立委吳秉叡（右起）、葉宜津、何欣純21日召開記者會，呼籲國民黨放下惡鬥、建設台灣，支持前瞻基礎建設。（記者簡榮豐攝）

    民進黨立委吳秉叡（右起）、葉宜津、何欣純21日召開記者會，呼籲國民黨放下惡鬥、建設台灣，支持前瞻基礎建設。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院民進黨團大會今早決議，下週經委會連3日的議程都要審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，將動員全體立委到場支持，圖為民進黨立委吳秉叡（右起）、葉宜津、何欣純。（記者簡榮豐攝）

    立法院民進黨團大會今早決議，下週經委會連3日的議程都要審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，將動員全體立委到場支持，圖為民進黨立委吳秉叡（右起）、葉宜津、何欣純。（記者簡榮豐攝）

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