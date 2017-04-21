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李來希爆年金改革精算造假 銓敘部嚴正駁斥
2017-04-21 11:44
全國公務人員協會理事長李來希爆年金改革精算造假，遭銓敘部嚴正駁斥。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希昨天爆料，銓敘部所公布的精算報告，雖然封面是105年，但內容跟數據都是103年的，痛批銓敘部「膽大妄為」，對此，銓敘部回應，這次年金改革精算報告是委託國內老經驗的精算公司進行精算，各項數據都是最新的，李來希指控根本不是事實。
面對李來希的指控，銓敘部今天（21日）在新聞稿中表示，本次推動年金改革涉及的退撫基金財務現況，是以最新一次退撫基金第6次精算報告為基礎，並以最新精算基準日（105年12月31日）已退、現職及該日之後未來50年間新進人員等基礎人口及基金資產現況等數據，綜合評估退休制度各項改革方案的未來調整對退休制度財務的影響，觀察長短期財務指標，痛斥李來希指責年金改革精算報告是拿103年舊數據來充數，根本不是事實。
銓敘部表示，李來希以全國公務人員協會代表身分，參與退撫基金第6次精算各次審查會議，其中多項假設條件都是參考其建議而修訂，對於李來希針對這次年金改革精算報告的指責，銓敘部深表遺憾。
#李來希批「年金改革精算造假」，銓敘部提出嚴正駁斥#%%http://www.mocs.gov.tw/pages/detail.aspx?Node=489&Page=5311&Index=1
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