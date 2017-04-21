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議員質詢300萬元設計案 嘉市官員回「翻翻就好」被趕出議場

2017-04-21  11:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會召開106年第一次臨時會，市議員黃秋澤質詢時，市建設處長戴淑玲答詢，民國96年市府用300萬元完成的再利用規劃設計案，已是十年前規劃，以小孩來說，都已經上（國）小三（年級）、小四，時空背景不一樣「翻翻就好」，引發議員陳幸枝、張榮藏、廖天隆等人反彈，陳幸枝砲轟，300萬元公帑做的設計規劃案，竟要議員隨便看看，張榮藏則要戴淑玲道歉，戴否認說過這些話、未道歉，陳幸枝隨即斥戴淑玲「妳出去」，要她離開議場。

市府提案追加共4億1373萬餘元預算，其中公36（舊菸葉廠）既有建物及綠地整修追加2750萬元預算，成議場討論焦點，議員廖天隆、黃秋澤及陳幸枝質詢說，市府應以96年的再利用規劃設計案為基礎，找出不合時宜處檢討，再針對不足、有需求再規劃的費用提案追加。

陳幸枝質詢戴淑玲，妳到議會報告對象是議員，如果不是，難道報告給空氣、「魔神仔」聽？戴淑玲答道，我是回答自己想法，陳幸枝再問「現在是指我們凹妳？」戴答「我不敢這麼說」，陳說難道要議員跟妳道歉嗎？不然妳是甚麼意思？戴回答，「我沒甚麼意思，只是還原現況」，陳隨即拍桌說「妳出去」。

張榮藏緊接著質詢市長涂醒哲，議員議會質詢，官員回答的對象是不是就是議員？

涂醒哲緩頰說，戴處長是面對議員回答，但表達的是她的看法跟心情。

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  • 市建設處長戴淑玲今就公36追加預算向議員說明。（記者王善嬿攝）

    市建設處長戴淑玲今就公36追加預算向議員說明。（記者王善嬿攝）

  • 嘉市長涂醒哲接受質詢替戴淑玲緩頰，公36已被閒置10年，因建設處提出來並規劃，才有今天討論。（記者王善嬿攝）

    嘉市長涂醒哲接受質詢替戴淑玲緩頰，公36已被閒置10年，因建設處提出來並規劃，才有今天討論。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市府建設處長戴淑玲今上午臨時會接受質詢，因答詢發言惹議被趕出議場。（記者王善嬿攝）

    嘉義市府建設處長戴淑玲今上午臨時會接受質詢，因答詢發言惹議被趕出議場。（記者王善嬿攝）

  • 市議員陳幸枝質詢戴淑玲時，認為她對300萬元做的設計規劃案的回答「翻翻就好」發言不當，要她離開議場。（記者王善嬿攝）

    市議員陳幸枝質詢戴淑玲時，認為她對300萬元做的設計規劃案的回答「翻翻就好」發言不當，要她離開議場。（記者王善嬿攝）

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