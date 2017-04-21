| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！食藥署檢出雞蛋含世紀之毒戴奧辛 高雄民宅火警2人受困 消防隊搶救 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

廖筱君被懲處的原因 作家透露：答案就在影片中！

作家魚夫在臉書力挺廖筱君。（圖擷自「漁夫臉書粉絲團」）

2017-04-21  12:32

〔即時新聞／綜合報導〕廖筱君所主持的《新台灣加油》堪稱是三立的招牌節目，不過前天卻爆出被高層記申誡，原因是為員工出包，她必須承受連坐處分。而外界有人認為這應該和電視台權力鬥爭脫不了關係，不過作家魚夫今天貼出一段影片，表示「答案就在影片中」！

漁夫在臉書轉分享《三立54天后宮》在4月19日時，《新台灣加油》的節目預告，並表示，「我覺得廖筱君兩三下就讓那些反年改的心態暴露無疑，挺妳！（內附1分半影片）」。

節目預告短片裡，主持人廖筱君訪問彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，廖筱君問「為什麼要毆打首長？為什麼要打立法委員？為什麼要威脅記者？為什麼要打人？」，吳脫口說出「今天所有的事情，都是政客跟民進黨，談話造成的」，廖再追問「所以就可以打人嗎？」，吳則大言不慚的回應「就是情緒性反應嘛！今天如果抓狂了，不要說打人，還會殺人啦！」。最後更在來賓接二連三看不下去，出言反對他說出的狂言之時，吳更情緒失控大吼「你到底要不要讓我講話！」。

廣告
  • 廖筱君被高層記申誡，原因是為員工出包，她必須承受連坐處分。（圖擷自「新台灣加油廖筱君粉絲團」）

    廖筱君被高層記申誡，原因是為員工出包，她必須承受連坐處分。（圖擷自「新台灣加油廖筱君粉絲團」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三立 吳萬固 廖筱君 新台灣加油 魚夫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：廖筱君被懲處的原因 作家透露：答案就在影片中！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.