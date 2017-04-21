廖筱君被懲處的原因 作家透露：答案就在影片中！
2017-04-21 12:32
作家魚夫在臉書力挺廖筱君。（圖擷自「漁夫臉書粉絲團」）
〔即時新聞／綜合報導〕廖筱君所主持的《新台灣加油》堪稱是三立的招牌節目，不過前天卻爆出被高層記申誡，原因是為員工出包，她必須承受連坐處分。而外界有人認為這應該和電視台權力鬥爭脫不了關係，不過作家魚夫今天貼出一段影片，表示「答案就在影片中」！
漁夫在臉書轉分享《三立54天后宮》在4月19日時，《新台灣加油》的節目預告，並表示，「我覺得廖筱君兩三下就讓那些反年改的心態暴露無疑，挺妳！（內附1分半影片）」。
節目預告短片裡，主持人廖筱君訪問彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，廖筱君問「為什麼要毆打首長？為什麼要打立法委員？為什麼要威脅記者？為什麼要打人？」，吳脫口說出「今天所有的事情，都是政客跟民進黨，談話造成的」，廖再追問「所以就可以打人嗎？」，吳則大言不慚的回應「就是情緒性反應嘛！今天如果抓狂了，不要說打人，還會殺人啦！」。最後更在來賓接二連三看不下去，出言反對他說出的狂言之時，吳更情緒失控大吼「你到底要不要讓我講話！」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 哇！蔡英文穿這樣 喊獨立中共也贊成？！
- 打立委遭警鎖定 李來希：我一輩子堂堂正正...
- 陳水扁出席感恩餐會？陳致中：還沒提申請
- 警方嚴辦反年改暴徒 廖國棟批：辦藍不辦綠
- 卜睿哲促中「問夠了李明哲 讓他離開」
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 百年大平製茶廠 優先納保存程序
- 看不出來50歲！「李敏鎬媽」熱褲曬辣腿
- LINE群組罵人「豬生狗養貓帶大」 昔日高中同學被起訴
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 《參與式預算》和美山建賞螢步道 新店人最支持
- 台南市府兩岸小組 藍營議員：形同虛設
- 澎湖花火節引爆後 賞花火快艇擱淺獲救
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 中國出手施壓北韓了！川普大讚幹得好
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 2017巴塞爾錶展專輯7：時光美計 各有所長1
- 李亞鵬辣妹伴遊 鋒菲甜蜜放閃
- 葡萄王董座胞兄 涉竊秘方交保
- 斗六換水管 小區域分段停水
- NBA》詹皇超越Kobe 季後賽總得分史上第3（影音）
- 苗縣爭取前瞻 提1520億建設需求
- MLB》總仔曝光韌帶撕裂傷 陳偉殷首談手肘狀況
- W飯店命案前幾週 死者郭女也出現在土豪哥「美福趴」
- 科大繁星推薦放榜 桃園多校全壘打
- NBA》魏少悲情大三元 換不回1勝
- 疑債務糾紛虐殺棄屍 涉案男女凌晨收押
- IMF與世銀春季會議 力倡對抗保護主義
- 〈國際現場〉委內瑞拉沒收通用汽車資產
- 防校園午餐頻出包 彰縣3局處「提槍上陣」
- 銑床師傅賺外快 200萬精密機器竟拿來改槍
- 立院三讀 羈押審查程序被告律師可閱卷
- 中職》克魯茲明歸隊 克嫂竟有搭機恐懼症
- 陳彥允肌猛臀翹 前後都讓女友們很滿意
- 川普稱「朝鮮曾屬中國」 南韓怒駁斥
- 江蕙胞弟遭強盜 開庭激動指稱：這個是壞人！
- 台東凌晨規模4.0地震 利稻震度3級
- 騙ibon點數、搶店員iPhone 男被逮和母抱頭痛哭
- MLB》陳偉殷26日戰費城人 挑戰美日通算90勝
- 范瑋琪「冰雪奇緣」look 黑人狂讚好漂釀
- Noodoe車聯網 KYMCO新車登台
- 北大幸福市集 熱血學子助小農
- 伏地挺身唱兒歌 虐殺毒友女主嫌癖好詭異
- 高雄民宅火警2人受困 消防隊搶救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：廖筱君被懲處的原因 作家透露：答案就在影片中！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分