廖筱君被懲處的原因 作家透露：答案就在影片中！

作家魚夫在臉書力挺廖筱君。（圖擷自「漁夫臉書粉絲團」）

2017-04-21 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕廖筱君所主持的《新台灣加油》堪稱是三立的招牌節目，不過前天卻爆出被高層記申誡，原因是為員工出包，她必須承受連坐處分。而外界有人認為這應該和電視台權力鬥爭脫不了關係，不過作家魚夫今天貼出一段影片，表示「答案就在影片中」！

漁夫在臉書轉分享《三立54天后宮》在4月19日時，《新台灣加油》的節目預告，並表示，「我覺得廖筱君兩三下就讓那些反年改的心態暴露無疑，挺妳！（內附1分半影片）」。

節目預告短片裡，主持人廖筱君訪問彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，廖筱君問「為什麼要毆打首長？為什麼要打立法委員？為什麼要威脅記者？為什麼要打人？」，吳脫口說出「今天所有的事情，都是政客跟民進黨，談話造成的」，廖再追問「所以就可以打人嗎？」，吳則大言不慚的回應「就是情緒性反應嘛！今天如果抓狂了，不要說打人，還會殺人啦！」。最後更在來賓接二連三看不下去，出言反對他說出的狂言之時，吳更情緒失控大吼「你到底要不要讓我講話！」。