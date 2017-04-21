檢察長陳宏達推「網式管理」 捕撈漏網毒魚
〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地檢署檢察長陳宏達20日參加司法改革國是會議，提案以「網式管理」處理嚴峻的毒品問題，從教育、社會、醫療以及戒斷治療等處遇層面的通盤性政策架構與跨部門協力，幫助染毒的人重拾社會連結，復歸家庭、復歸社會。
陳宏達表示，毒品防制不僅在緝毒治安層面的思考，更應該在於系統性的預防，但是一提到「反毒」「戒毒」的層面，少有機關願意出面或接手，台灣目前現行不缺緝毒政策，只是缺少整合專責機關，從事系統性的反毒、戒毒工作。
陳宏達建議在行政院之下設《毒品防制辦公室》或《毒品防制署》，前導、整合、督導落實毒品防制工作，並督導各縣市毒品防制中心落實辦理毒品防制事宜。
目前台灣高等法院檢察署、警政署均建置毒品資料庫與各地檢署之毒品相關資料，陳宏達建議利用這些大數據，預判分析出施用及隱藏之高風險毒品人口後，立即積極準確介入處遇，以防止遭毒販干擾為第一要務，進行司法、警政、教育、社工、毒品防制的多層次交叉關懷，降低再犯及擴散，並藉反向分析可能影響的毒販情資與網絡，快速拔除干擾源。
陳宏達不諱言指出，多數的涉毒少年來自功能缺陷或弱勢的家庭，甚至其父母親本身也物質濫用嚴重或毒癮入監，因此，全面體檢兒少家庭的健康狀況、支持其家庭經濟與就業、調解其親子關係或家人關係、重塑其家庭倫理與保護教養功能、提升兒少父母或照顧者的親職效能、協助處理家庭糾紛與防治家庭暴力等，都是當務之急。
整場會議歷經近4個半小時之討論，與會委員採納陳宏達建議，決議設置直屬於行政院的毒品防治專責機制與毒品防制基金，落實施用毒品者之多元處遇及鼓勵設置成癮者多元處遇機構。
「網式管理」概念為2005年時任法務部長的施茂林提出之計畫，指各項業務不在只是垂直、單點的作業，而應擴大到全面相關業務面的提升，讓各機關熟悉彼此業務，整合戰力，這就好像用一隻手只能捉到一條魚而已，而「網式管理」則是希望達到撒網之後，能夠捉到很多條魚的目的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- IMF與世銀春季會議 力倡對抗保護主義
- 禁一次性、美耐皿餐具 SOGO全汰換
- 王菲合體謝霆鋒看車 細看有亮點
- 北大幸福市集 熱血學子助小農
- 被爆性騷擾 福斯王牌主持人被炒
- 柯文哲：新北不必有軌道建設 侯友宜：練肖話
- NBA》字母哥主場火鍋秀 打趴第三種子暴龍
- 中職》大聯盟球探到場觀戰 王柏融霸氣回應
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 自由廣場》高學歷政府沒常識
- 技職繁星上台科大 清寒生拚郭董第二
- 留住學生》彰縣優先免試入學 明年上路
- 阿公級火車頭 機關手摸索駕馭
- 〈國際現場〉委內瑞拉沒收通用汽車資產
- 宮廟被轟11槍3人遭砍 賴銘偉還原尋仇原因經過
- 4/21重要財經新聞一覽
- 2017巴塞爾錶展專輯10：月來月愛你
- 飛彈專家 張冠群升上將副部長
- 中國最高檢官網 開放匿名舉報習近平
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Farglory sees Taipei Dome cost jumping to NT$40bn
- 「小煙囪雲」現身 鄭明典：夏天要到囉！
- 2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1
- 不顧幼子在家亂摔東西 醉男對老婆施暴遭訴
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
- 龍田國小日式宿舍 地方促速修
- 自由廣場》如果民國106年啃掉民國126年...
- 看《我和我的冠軍女兒》角力美少女感觸深
- 長榮、海大產學合作 年薪1500K不是夢
- 2017巴塞爾錶展專輯13：互助之作展新局3
- 故事》穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃
- 釋迦收入保險 台東四農友捧場
- 檢舉屏市長涉貪 邱名璋有機會獲千萬
- 台股開盤上漲24.36點 報9657.05點
- 百年大平製茶廠 優先納保存程序
- 自由廣場》年改 大破大立大魄力
- 前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航
- 科大繁星推薦放榜 桃園多校全壘打
- 水里》水火同源「集中火力」 步道籌設竹籬
標題：檢察長陳宏達推「網式管理」 捕撈漏網毒魚
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email