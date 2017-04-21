檢察長陳宏達推「網式管理」 捕撈漏網毒魚

2017-04-21 11:00

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地檢署檢察長陳宏達20日參加司法改革國是會議，提案以「網式管理」處理嚴峻的毒品問題，從教育、社會、醫療以及戒斷治療等處遇層面的通盤性政策架構與跨部門協力，幫助染毒的人重拾社會連結，復歸家庭、復歸社會。

陳宏達表示，毒品防制不僅在緝毒治安層面的思考，更應該在於系統性的預防，但是一提到「反毒」「戒毒」的層面，少有機關願意出面或接手，台灣目前現行不缺緝毒政策，只是缺少整合專責機關，從事系統性的反毒、戒毒工作。

陳宏達建議在行政院之下設《毒品防制辦公室》或《毒品防制署》，前導、整合、督導落實毒品防制工作，並督導各縣市毒品防制中心落實辦理毒品防制事宜。

目前台灣高等法院檢察署、警政署均建置毒品資料庫與各地檢署之毒品相關資料，陳宏達建議利用這些大數據，預判分析出施用及隱藏之高風險毒品人口後，立即積極準確介入處遇，以防止遭毒販干擾為第一要務，進行司法、警政、教育、社工、毒品防制的多層次交叉關懷，降低再犯及擴散，並藉反向分析可能影響的毒販情資與網絡，快速拔除干擾源。

陳宏達不諱言指出，多數的涉毒少年來自功能缺陷或弱勢的家庭，甚至其父母親本身也物質濫用嚴重或毒癮入監，因此，全面體檢兒少家庭的健康狀況、支持其家庭經濟與就業、調解其親子關係或家人關係、重塑其家庭倫理與保護教養功能、提升兒少父母或照顧者的親職效能、協助處理家庭糾紛與防治家庭暴力等，都是當務之急。

整場會議歷經近4個半小時之討論，與會委員採納陳宏達建議，決議設置直屬於行政院的毒品防治專責機制與毒品防制基金，落實施用毒品者之多元處遇及鼓勵設置成癮者多元處遇機構。

「網式管理」概念為2005年時任法務部長的施茂林提出之計畫，指各項業務不在只是垂直、單點的作業，而應擴大到全面相關業務面的提升，讓各機關熟悉彼此業務，整合戰力，這就好像用一隻手只能捉到一條魚而已，而「網式管理」則是希望達到撒網之後，能夠捉到很多條魚的目的。