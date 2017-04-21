過去的錯誤是個人行為 陳為廷：跟時力無關

2017-04-21 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖陳為廷服滿兵役後，今日到立法院向時代力量立法院黨團報到，擔任法案助理一職。他接受採訪時被問到曾涉嫌性騷擾和襲胸的案件，陳為廷表示那些都是他個人的行為，和時代力量沒有直接關係。

據《壹新聞》報導，陳為廷指出，他過去所做過的錯誤的事情，他沒有打算要逃避，因為那些都是會跟著他一輩子的事情。陳為廷說，他現在並不能算是回到政壇，因為只是在當法案助理，也不會代表黨發言，如果沒有必要也不會多作發言。