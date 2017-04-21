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打立委遭警鎖定 李來希：我一輩子堂堂正正...

2017-04-21  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革的抗議群眾前天在立法院周邊推擠、潑水、攻擊立法委員及縣市首長，總統蔡英文則公開發表演說表示將嚴懲施暴者。警方根據蒐證錄影帶已鎖定全國公務人員協會理事長李來希等28人，不過，李來希卻堅持自己「一輩子堂堂正正」。

根據《蘋果日報》報導，由於民進黨籍立委王定宇對推擠的抗議群眾提告，警方透過抗議現場的蒐證畫面鎖定李來希等28位滋事者。對此，李來希卻在臉書上堅稱，「我們不偷不搶不騙，我們一輩子堂堂正正的做人，我們循規蹈矩的做事；請問：我犯了什麼罪？」

李來希的這句話，讓網友們在PTT八卦板上怒嗆：「我們一輩子堂堂正正的做人，為何要繳錢給你們退休」、「就你們可以做人，繳稅看著破產的就不是人喔」、「到時候被判刑連退休金都有可能被拔掉」。

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  • 反年金改革抗議群眾出手傷人、推擠官員，李來希遭警方鎖定，卻仍堅稱自己「不偷不搶不騙、一輩子堂堂正正的做人」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    反年金改革抗議群眾出手傷人、推擠官員，李來希遭警方鎖定，卻仍堅稱自己「不偷不搶不騙、一輩子堂堂正正的做人」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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