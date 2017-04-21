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藍黨魁之爭 前立委邱毅表態支持洪秀柱

前立委邱毅力推洪秀柱，稱只有洪當選連任國民黨主席，才有機會在2020年奪回政權。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-04-21  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數決勝期，6位候選人爭取黨魁，前立委邱毅也終於表態，他昨（20日）晚在國民黨中央演講力陳，只有洪秀柱當選連任國民黨主席，才有機會在2020年奪回政權。

根據《中評社》報導，前國民黨立委邱毅昨受邀在在國民黨中央參加「孫文要聽」系列論壇講座，並進行演講，他一開始談到國民黨要東山再起，一定要攻、守俱備，但目前國民黨攻守不及民進黨，接著邱毅話鋒一轉，談到很多人問他這次國民黨主席選舉支持誰？邱毅直言：「當然支持洪秀柱，因為6個人裡只有洪秀柱是乾淨的」，他說其他人看似乾淨，但等到坐上主席的位子，開始打選戰，問題就開始一個一個被爆出來了。

邱毅說，如果黨主席及其家人有非常容易致命的弱點，然後被挖出來，在前面打仗的人就會很慘，就會變岳飛或袁崇煥，所以作為黨主席或高層的人必須乾淨，這樣才能攻別人。

邱毅強調，洪秀柱的團隊好像還沒強調洪最大的優勢，他聲稱只要黨主席乾淨，這個黨就乾淨，這樣「守」就不會有問題，而讓站在選戰第一線的候選人能夠無所顧忌的「攻」，這樣國民黨才有機會東山再起。

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