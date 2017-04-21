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陳為廷向時力黨團報到 稱目標是成為他們的幕僚

2017-04-21  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖陳為廷20日替代役退役，在臉書上開心秀出退役證明，今天（21日）他到時代力量立法院黨團報到，擔任法案助理，對於未來的規劃，陳為廷受訪時表示：「我現在人生的職志，是希望成為林飛帆與魏揚的幕僚。」

綜合媒體報導，今天陳為廷現身立院擔任時力助理，他在受訪時表示，希望能夠學著研究法案，例如兩岸協議監督條例、公投法、促轉條例等，有媒體詢問，是否有參選打算？他說目前就是「上班專心工作、下班唸英文」，準備出國念書，沒有參選規劃，還稱「我現在人生的職志，是希望成為林飛帆與魏揚的幕僚。」

陳為廷曾在2014年宣布參選苗栗立委補選，但被踢爆是性騷擾慣犯，涉嫌多次在客運及夜店對女性襲胸，後來自行宣布退選，2015年加入時代力量，並且擔任新竹立委候選人邱顯智的競選總幹事，在2016年1月退出時代力量，同年4月入伍服替代役。

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  • 太陽花學運領袖陳為廷今向到時代力量立法院黨團報到。（資料照，記者簡榮豐攝）

    太陽花學運領袖陳為廷今向到時代力量立法院黨團報到。（資料照，記者簡榮豐攝）

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