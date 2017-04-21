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「太陽花是我們被打」 陳為廷透露丟鞋原因…

陳為廷退役後到時代力量立院黨團報到。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-04-21  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年四月入伍服替代役的太陽花學運領袖陳為廷，今天到時代力量立院黨團報到，開始黨團助理的工作。談起這次軍公教抗爭打人，陳為廷說「過去太陽花運動是我們被打」。

《聯合報》報導，對比太陽花，陳為廷說現在是抗爭者打警察。陳為廷建議抗爭團體自我克制，若繼續讓暴力手段代表軍公教，不利於訴求達成，但若群眾抗爭變平和，也希望警方減少使用有傷害性的護具。

報導指出，陳為廷說，軍公教抗爭多用比較暴力手段，因此拒馬也增加。陳回憶過去三一八抗爭過程，不會直接對任何官員或立委，包括當時行政院長江宜樺做人身攻擊。陳為廷也解釋丟鞋事件，是為了阻止劉政鴻強闖靈堂。

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